Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 98,98 CHF nach oben.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 98,98 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 99,23 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,81 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.048 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 94,42 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 4,61 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 113,36 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,84 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

