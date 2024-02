Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Kursplus

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 99,53 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 99,53 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 99,66 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,81 CHF. Bisher wurden heute 429.676 Nestlé-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 17,39 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,42 CHF. Dieser Wert wurde am 25.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 5,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,36 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Nestlé-Aktie.

