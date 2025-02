Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Vormittag Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 77,40 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 77,40 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 77,46 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 77,14 CHF. Bei 77,16 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 174.559 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 29,92 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 CHF an.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,61 CHF je Aktie aus.

