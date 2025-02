Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 77,08 CHF ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,08 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 76,68 CHF. Mit einem Wert von 77,16 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 758.495 Aktien.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,56 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 23,35 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,03 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 CHF.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,61 CHF je Aktie.

