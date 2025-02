Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 76,86 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 76,86 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 76,68 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,16 CHF. Zuletzt wechselten 1.398.209 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,56 CHF) erklomm das Papier am 06.02.2024. Gewinne von 30,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,82 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 5,26 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,61 CHF je Nestlé-Aktie.

