Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé büßt am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 89,14 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 89,14 CHF. Bei 88,58 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 88,74 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 387.793 Stück gehandelt.

Am 08.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,63 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 18,31 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,55 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

