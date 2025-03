Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 88,80 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,1 Prozent auf 88,80 CHF ab. Bei 88,58 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 88,74 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.426.049 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 11,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 18,00 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,09 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,55 CHF in den Büchern stehen haben wird.

