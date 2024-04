Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Freitagvormittag ins Minus

05.04.24 09:35 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 93,60 CHF.

Werbung

Die Nestlé-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 93,60 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 93,48 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,62 CHF. Bisher wurden via SIX SX 257.785 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft. Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 91,01 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 2,77 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,17 CHF belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,59 CHF für die Nestlé-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein Starker Wochentag in Zürich: SLI beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen Handel in Zürich: SMI letztendlich in Grün

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com