Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag mit KursVerlusten

Die Nestlé-Aktie musste um 11:47 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 108,94 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 108,84 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 109,86 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 284.760 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2022 markierte das Papier bei 118,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 8,96 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 103,42 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,07 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,83 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,97 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Nestlé-Aktie schwächelt: Nestlé ernennt Anna Manz zur CFO

