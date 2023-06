Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Nestlé 108,66 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 109,04 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 108,72 CHF. Bei 109,86 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 548.401 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2022 markierte das Papier bei 118,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 121,83 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 vorlegen. Am 25.07.2024 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,97 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

