Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 106,94 CHF.

Mit einem Kurs von 106,94 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,10 CHF zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 106,68 CHF. Bei 106,76 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 364.528 Nestlé-Aktien.

Am 30.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,70 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,00 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (103,42 CHF). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 3,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,27 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,97 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

