Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 106,70 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 106,70 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 106,64 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,76 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 715.052 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 118,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2022). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 10,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,42 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,07 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,27 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,97 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Nestlé-Aktie schwächelt: Nestlé ernennt Anna Manz zur CFO