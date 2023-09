Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Vormittag

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 104,54 CHF ab.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 104,54 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 104,48 CHF. Bei 104,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.579 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,84 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 10,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2023 bei 102,78 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 1,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,50 CHF für die Nestlé-Aktie.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,92 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

