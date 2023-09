Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 104,58 CHF.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nestlé befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 104,58 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 104,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 104,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 370.842 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 11,72 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 102,78 CHF am 18.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,72 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,50 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,92 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie kaum bewegt: Nestlé trennt sich von Erdnussallergiemittel Palforzia

Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im August mehrheitlich zum Kauf

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen