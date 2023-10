Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 103,06 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 103,06 CHF. Bei 103,28 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 103,28 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 267.126 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 13,37 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 102,26 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.238,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,90 CHF je Aktie belaufen.

