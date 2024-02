Nestlé im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag schwächer

06.02.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 99,08 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 99,08 CHF ab. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 99,03 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 100,16 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 563.656 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 15,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.01.2024 bei 94,42 CHF. Mit einem Kursverlust von 4,70 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 113,36 CHF. Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,84 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Milliarden-IPO in Europa: Frühere Nestlé-Tochter Galderma will an die Schweizer Börse Börse Zürich: SLI beendet den Handel mit Gewinnen Aufschläge in Zürich: SPI beendet die Montagssitzung im Plus

