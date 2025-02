Kurs der Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag gesucht

06.02.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,68 CHF zu.

Wer­bung

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,68 CHF zu. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,82 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,40 CHF. Zuletzt wechselten 725.045 Nestlé-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.02.2024 bei 100,28 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 22,54 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,82 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 6,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,03 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 CHF an. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,61 CHF je Nestlé-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen SMI aktuell: SMI im Plus Aufschläge in Zürich: So steht der SMI mittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com