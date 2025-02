Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 77,88 CHF zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 77,88 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 78,04 CHF. Bei 77,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.264.003 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 100,28 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,03 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,61 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen

SMI aktuell: SMI im Plus

Aufschläge in Zürich: So steht der SMI mittags