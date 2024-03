Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 11:49 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 92,98 CHF zu. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,98 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,25 CHF. Bisher wurden via SIX SX 589.978 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 91,01 CHF fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 2,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 CHF belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,73 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

