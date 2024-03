Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag an Boden

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 92,97 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 92,97 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,03 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,25 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.169.257 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 25,67 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.02.2024 Kursverluste bis auf 91,01 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 110,73 CHF angegeben.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

