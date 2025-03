Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Nestlé

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,1 Prozent auf 87,14 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 87,14 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 86,42 CHF. Bei 87,72 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 1.278.524 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Mit einem Zuwachs von 13,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 CHF aus.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,55 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

