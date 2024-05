Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Montagmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 92,58 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 92,58 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,62 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,70 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 361.619 Stück gehandelt.

Am 10.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,62 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,97 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,52 CHF. Dieser Wert wurde am 25.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,59 CHF je Nestlé-Aktie an.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,98 CHF je Aktie.

