Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 106,46 CHF nach.

Die Nestlé-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 106,46 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,26 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,68 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 143.809 Nestlé-Aktien.

Am 30.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,70 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 11,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,42 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 2,86 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 121,27 CHF.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Nestlé.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,97 CHF fest.

