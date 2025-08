Kursentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag auf rotem Terrain

06.08.25 12:05 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 71,51 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 71,51 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 71,41 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 71,89 CHF. Zuletzt wechselten 424.217 Nestlé-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,71 CHF je Nestlé-Aktie aus. Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,35 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie dreht ins Plus Schweiz von neuen US-Zöllen betroffen - Nestlé beruhigt So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

