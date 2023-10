Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

Nestlé im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 99,06 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,7 Prozent auf 99,06 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 99,06 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 102,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2.967.600 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Mit einem Zuwachs von 17,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 99,06 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Mit Abgaben von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 119,64 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,90 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

