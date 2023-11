Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 99,58 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 99,58 CHF abwärts. Bei 99,37 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 551.698 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,33 Prozent. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,09 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,50 Prozent.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 117,73 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,84 CHF im Jahr 2023 aus.

