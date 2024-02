Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 99,84 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 100,28 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,33 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 434.161 Nestlé-Aktien.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 17,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2024 (94,42 CHF). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 5,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 113,36 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,75 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

