Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker

07.02.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 77,72 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 77,72 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 77,72 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 591.629 Nestlé-Aktien umgesetzt. Am 21.02.2024 markierte das Papier bei 100,18 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 6,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 CHF. Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,61 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Norwegischer Staatsfonds stimmt gegen Musk-Vergütungspaket - Tesla-Chef lehnt Einladung des CEO ab Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start steigen STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com