Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Vormittag ins Minus

Um 09:06 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 104,78 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 104,66 CHF. Bei 105,02 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 152.970 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,12 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,57 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (103,42 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 1,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 122,00 CHF an.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 21.089,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.089,00 CHF erwirtschaftet worden.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,03 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

