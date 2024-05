Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag höher

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 91,46 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 91,46 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 91,48 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 91,48 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 69.905 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 116,62 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,51 Prozent hinzugewinnen. Am 25.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,12 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,59 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

