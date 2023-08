Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 104,28 CHF.

Um 09:06 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 104,28 CHF nach oben. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 104,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,16 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 45.906 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,56 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (103,42 CHF). Mit einem Kursverlust von 0,82 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 120,50 CHF angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,94 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

