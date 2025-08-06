Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 71,42 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,42 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 71,67 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 71,29 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 71,67 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 139.529 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,42 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,71 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,35 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

