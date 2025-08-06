Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 72,10 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 72,10 CHF. Bei 72,15 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 71,67 CHF. Zuletzt wechselten 754.580 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 27,21 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit Abgaben von 3,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 83,71 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,35 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

