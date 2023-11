Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit stabiler Tendenz

Nestlé im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 99,93 CHF.

Mit einem Kurs von 99,93 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,96 CHF zu. Bei 99,68 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,72 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 36.982 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 97,09 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,84 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 117,73 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,84 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

