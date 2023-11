Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Minus

Nestlé im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 99,75 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 99,75 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 99,68 CHF. Mit einem Wert von 99,72 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 362.197 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 14,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2023 bei 97,09 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 2,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,73 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,84 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

