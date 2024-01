Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé wird am Montagmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 98,17 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 98,17 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 98,00 CHF. Bei 98,54 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 359.983 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2023 Kursverluste bis auf 96,12 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,09 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 114,33 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,84 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

