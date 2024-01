Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 98,81 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 98,81 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 98,89 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,54 CHF. Bisher wurden heute 719.384 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 15,43 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2023 bei 96,12 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 114,33 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,84 CHF im Jahr 2023 aus.

