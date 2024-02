So entwickelt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

08.02.24 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 99,32 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 99,32 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 99,37 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,58 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.802 Stück gehandelt. Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,64 Prozent hinzugewinnen. Am 25.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,42 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 4,93 Prozent wieder erreichen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 113,36 CHF. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,75 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beendet den Mittwochshandel mit Verlusten Börse Zürich in Rot: SPI verliert letztendlich Schwache Performance in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels in Rot

