Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Donnerstagmittag an

08.02.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 99,47 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 99,47 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 99,79 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 98,58 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 538.367 Nestlé-Aktien. Am 26.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 17,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 94,42 CHF fiel das Papier am 25.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,36 CHF je Nestlé-Aktie an. Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.238,00 CHF gelegen. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025. In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beendet den Mittwochshandel mit Verlusten Börse Zürich in Rot: SPI verliert letztendlich Schwache Performance in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels in Rot

