Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 98,75 CHF zu.

Das Papier von Nestlé konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 98,75 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 99,79 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 98,58 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.241.487 Nestlé-Aktien.

Am 26.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,32 Prozent hinzugewinnen. Bei 94,42 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Im Jahr 2022 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,95 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 113,36 CHF angegeben.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



