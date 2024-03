Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 93,62 CHF zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 93,62 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,65 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,53 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 238.773 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 19,87 Prozent niedriger. Bei 91,01 CHF erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 2,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,17 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,30 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,99 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Stärkere Performance als Magnificent Seven: Europäischer Aktienmarkt glänzt mit GRANOLAS

Handel in Zürich: SLI schlussendlich fester

Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Zuschläge