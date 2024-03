Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Mittag stärker

Nestlé im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 93,83 CHF.

Um 11:49 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 93,83 CHF nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 93,94 CHF. Bei 93,53 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 700.611 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 26.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,01 CHF. Dieser Wert wurde am 29.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,01 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,30 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.

