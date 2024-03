Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 93,89 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 93,89 CHF zu. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 94,03 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 93,53 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.264.784 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 24,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,01 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,30 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.238,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,98 CHF je Aktie.

