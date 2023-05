Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Nestlé 116,42 EUR

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr bei 116,36 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,48 CHF an. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 115,92 CHF. Bei 116,22 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 336.060 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,82 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,78 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 103,42 CHF fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 12,51 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 122,31 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Nestlé.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,97 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

