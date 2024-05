Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 93,56 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 93,56 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,86 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 92,54 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1.440.067 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 10.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,62 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 24,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.04.2024 (89,52 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 4,32 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,17 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,59 CHF aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

