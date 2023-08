Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag kaum bewegt

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 104,42 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 104,42 CHF an der Tafel. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 104,48 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,28 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,44 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.408 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 117,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,42 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 0,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,50 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,93 CHF fest.

