Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Mit einem Wert von 104,44 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 104,44 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 105,04 CHF zu. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 104,28 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,44 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 392.857 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2022 markierte das Papier bei 117,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 103,42 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 0,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,50 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

