Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Aktie von Nestlé hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 104,28 CHF.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 104,28 CHF. Bei 105,04 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 104,14 CHF. Bei 104,44 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 780.139 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,56 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,73 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,42 CHF. Mit einem Kursverlust von 0,82 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 119,64 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.238,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.238,00 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,93 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

