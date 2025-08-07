DAX24.114 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,47 +0,1%Gold3.399 ±0,0%
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Freitagvormittag

08.08.25 09:25 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Freitagvormittag

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
72,45 CHF 0,38 CHF 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 72,68 CHF nach oben. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,76 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,48 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 121.869 Nestlé-Aktien.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 26,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,82 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,71 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,35 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

