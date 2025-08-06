Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Mittag Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 72,13 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 72,13 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,80 CHF an. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,11 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,48 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 406.523 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 27,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,31 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,35 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

